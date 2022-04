Andy Rowland

Charly Brown (2021)

Fünf Stück gegen Molde FK, vier Trümmer gegen IF Elfsborg, ein Doppelpack gegen AS Monaco und auch noch ein Tor gegen den FC Barcelona im Halbfinale. Doch nach seinem Torrausch in der Youth League wurde es um Chelseas ehemaliges Top-Talent Charlie Brown ruhig.

Lässt Salzburgs Roko Šimić seinem Doppelpack gegen Atlético am Montag im Finale gegen Benfica zumindest einen weiteren Treffer folgen, ist ihm der Schützenkönig der diesjährigen Youth League sicher.

Die besten Torschützen haben meist Karriere gemacht. Jene der letzten Saison vor der Pandemie (2019/20) Gonçalo Ramos (Benfica) und Roberto Piccoli (nun Atalanta) sind mittlerweile g'standene Erstliga-Profis. Der beste Scorer der ersten Youth League (2013/14) Munir (nun Sevilla) hat in der Primera División schon 176 Spiele bestritten.

Rekordschütze

Doch was wurde aus Charlie Brown? Chelseas Supertalent hatte 2018/19 satte zwölf Mal zugeschlagen. Das ist Youth-League-Rekord! Dem Mittelstürmer, an dessen Seite im Nachwuchs der Blues auch hin und wieder Thierno Ballo auflief, wurde eine große Zukunft vorausgesagt. Bislang haben sich diese Prognosen aber als falsch herausgestellt.

Brown durfte sich unter Manager Frank Lampard an der Stamford Bridge zunächst hinter Stürmern wie Tammy Abraham, Christian Pulišić, Olivier Giroud, Michy Batshuayi, Mateo Kovačić und Pedro einreihen und wurde dann an den belgischen Zweitligisten Union St. Gilloise verliehen. Die hatten dort schon einen schier unglaublichen Lauf und kämpfen aktuell als Austeiger um den belgischen Meistertitel.

Im Jänner 2021 wurde Brown (damals schon knapp 21 Jahre alt) fix an die MK Dons in die League One verkauft und kam dort auch nicht richtig auf Touren. Mittlerweile sucht er sein Glück beim ebenfalls drittklassigen Cheltenham Town. Bei den "Robins" kam Brown am Samstag, bezeichnenderweise wie auch Aston Villas Mittelfeld-Talent Aaron Ramsey, erst in den Schlussminuten rein. Immerhin sorgte das Duo noch für den 1:2-Ehrentreffer im Jonny-Rocks-Stadium.

Kaum mehr Durchlass

Die Zeiten, in denen es mehrere Akteure der U23 in die Erste von Chelsea schafften, sind vorbei. Unter Manager José Mourinho waren es (2004-2007 und 2013-2015) noch insgesamt 15 Spieler.

Beste Karten vom Youth-League-Finalisten 2019 hat Schottlands Rohdiamant Billy Gilmour (20), der gerade bei Norwich City seinen Feinschliff bekommt. Englands Teamspieler Conor Gallagher (Crystal Palace) liegt auch noch gut im Rennen.

Gilmour und Gallagher sind zentrale Mittelfeldspieler. Und da hat Manager Thomas Tuchel ja noch die Herren N'Golo Kanté, Jorginho, und Mateo Kovačić; dazu noch den offensiven Mason Mount (hochgezogen 2019 von Lampard), Ruben Loftus-Cheek (hochgezogen von Mourinho 2014) oder gelegentlich auch Ross Barkley.

