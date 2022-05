Europacup: Österreich in allen Finali vertreten

APA/dpa

Der Pokal ist nah: Glasner steht mit Frankfurt im EL-Finale

In jedem der drei UEFA-Clubbewerbe 2021/22 steht zumindest ein Vertreter mit Österreich-Pass im Finale. David Alaba spielt mit Real Madrid im Champions-League-Finale in Paris (28. Mai) gegen Liverpool, Eintracht Frankfurt fordert mit Trainer Oliver Glasner und Martin Hinteregger im Europa-League-Endspiel in Sevilla (18. Mai) die Glasgow Rangers. Und Gernot Trauner erlebt mit Feyenoord Rotterdam die Finalpremiere der Conference League gegen AS Roma in Tirana (25. Mai).

Ob dann alle ÖFB-Akteure mitwirken können, ist aktuell fraglich. Alaba fehlte Real Madrid beim Aufstieg gegen Manchester City mit Muskelproblemen, Hinteregger schied am Donnerstag gegen West Ham United schon in der Anfangsphase mit einer mutmaßlichen Muskelverletzung im rechten Oberschenkel aus.

