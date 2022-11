Serbien gewinnt WM-Generalprobe gegen Bahrain

AFP/SID/PEDJA MILOSAVLJEVIC

Serbiens Top-Stürmer Vlahovic war erfolgreich

Serbiens Fußball-Nationalmannschaft hat bei ihrer Generalprobe für die WM in Katar einen letztlich lockeren Sieg eingefahren - der prominent besetzte Angriff sammelte dabei noch einmal Selbstvertrauen.

In Bahrain gewann die Mannschaft von Trainer Dragan Stojkovic am Freitag mit 5:1 (1:1). Kapitän Dusan Tadic von Ajax Amsterdam brachte Serbien zweimal in Führung (8./50.), auch Dusan Vlahovic (51.) von Juventus Turin und der frühere Frankfurter Luka Jovic (89.) trafen.

Zudem war Filip Djuricic (87.) erfolgreich. Für Bahrain, das in der ersten Hälfte erfolgreich verteidigte, hatte Abdulla Yusuf per Elfmeter zwischenzeitlich ausgeglichen. Abwehrspieler Milos Veljkovic vom Bundesligisten Werder Bremen kam bei den Serben nicht zum Einsatz.

Bei der WM trifft Serbien am kommenden Donnerstag zunächst auf Brasilien, Kamerun (28. November) und die Schweiz (2. Dezember) sind die weiteren Gegner in Gruppe G.