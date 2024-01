FC Bayern in der Champions League für alle kostenlos!

IMAGO/Jan Huebner/SID/IMAGO/Hendrik Gräfenkämper

Die CL-Spiele der Bayern werden nun kostenlos gezeigt

Gute Nachrichten für alle Fans des FC Bayern und von Eintracht Frankfurt: Die Champions League der Frauen wird ab sofort kostenfrei für alle auf DAZN übertragen.

Der Streamingdienst zeigt (unter anderem) die entscheidenden Spiele der Fußballerinnen von Bayern München und Eintracht Frankfurt in der Gruppenphase.

Die Münchnerinnen sind am Mittwoch (18:45 Uhr) am vorletzten Spieltag bei der AS Rom gefordert, am Donnerstag (21:00 Uhr) spielt die Eintracht beim Titelverteidiger FC Barcelona.

Im vergangenen Jahr hatte DAZN eine kostenlose Option auf der Plattform geschaffen. Mit einem eigenen Konto, aber ohne das Abschließen eines Abonnements können Fußballfans auf ausgewählte Inhalte aus dem Frauensport zugreifen.

Neben der Königsklasse zählen auch Partien der Bundesliga sowie internationaler Fußball und weitere Sportarten wie Basketball oder Golf dazu.