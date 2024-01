St. Pölten hofft auf ehrenvollen CL-Abschied

GEPA pictures/ Walter Luger

Liese Brancao will mit ihrem Team einen versöhnlichen Abschluss schaffen

Der SKN St. Pölten hat am Mittwoch die letzte Chance auf einen Sieg in der Frauen-Champions-League.

Mit dem Gastspiel bei Brann Bergen wartet auf die Niederösterreicherinnen aber alles andere als eine leichte Aufgabe. Die Norwegerinnen (10 Punkte) stehen wie Gruppe-B-Sieger Olympique Lyon (13) schon fix im Viertelfinale. St. Pölten (1) bleibt im Besitz der "Roten Laterne", kann auch bei einem Erfolg Slavia Prag (4) nicht mehr überholen.

Vergangene Saison hatten bei St. Pöltens Premiere in der Gruppenphase der "Königsklasse" vier Punkte für Rang drei in Pool B gereicht. Damals waren die Slavia-Frauen als Vierte (2) dahinter gelandet. Nun haben die beiden Teams die Plätze getauscht. Die Konkurrenz war wie damals der VfL Wolfsburg und die AS Roma aber neuerlich zu stark, obwohl diesmal von der Papierform deutlich mehr möglich gewesen wäre.

apa