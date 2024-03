Österreich U21 mit 1:1 im Test gegen Dänemark

GEPA pictures/ Avni Retkoceri

Österreichs U-21-Nationalteam ist mit einem Remis ins Länderspieljahr 2024 gestartet. Vier Tage vor der Fortsetzung der EM-Qualifikation gegen Zypern spielte die Truppe von Langzeitcoach Werner Gregoritsch am Freitagabend in Ried gegen Dänemark 1:1.

Nach einer weitgehend ausgeglichenen ersten Hälfte nahmen die mit zehn neuen Spielern aus der Kabine gekommenen Dänen in der zweiten Hälfte das Heft in die Hand und verzeichneten nach knapp einer Stunde eine Doppelchance durch Böving und Provstgaard Nielsen.

In der 67. Minute sollte ein Freistoß kurz vor der Strafraumgrenze dann aber die Führung für die Österreicher zur Folge haben. Der durchgebrochene Zimmermann konnte nur durch ein Foul gestoppt werden und der eingewechselte Demir zirkelte den Ball aus halblinker Position ins Kreuzeck der Tormannecke. Keine drei Minuten später stand wieder Demir im Mittelpunkt der Geschehnisse, allerdings auf der anderen Seite. Sein ungestümes Tackling gegen Dorgu brachte den Dänen einen Elfmeter ein, Sörensen verwandelte sicher.

In der Folge waren die Skandinavier weiter feldüberlegen, die Österreicher brachten das Remis aber über die Zeit. Das EM-Qualifikationsspiel gegen Zypern findet am kommenden Dienstag um 18 Uhr ebenfalls in Ried statt.

apa