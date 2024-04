Hrubesch begeistert von Newcomerin

IMAGO/Eibner/SID

Neu beim DFB-Team: Bibiane Schulze Solano

Newcomerin Bibiane Schulze Solano hat bei Horst Hrubesch nach wenigen Tagen im Nationalteam einen sehr positiven Eindruck hinterlassen.

"Ich habe zu Bibi gesagt: 'Warum hast du das nicht schon vor ein paar Jahren in Frankfurt gemacht?' Dann hätte sie schon früher bei uns sein können", sagte der Interims-Bundestrainer mit einem Augenzwinkern über die Abwehr-Spezialistin von Athletic Bilbao.

Bis zu ihrem Wechsel ins Baskenland 2019 hatte die Deutsch-Spanierin beim 1. FFC Frankfurt (heute Eintracht Frankfurt) gespielt. Der 72-Jährige zeigte sich vor dem Start in die EM-Qualifikation nun "begeistert" davon, wie der Neuling beim Debüt im Kreise der deutschen Fußballerinnen aufgetreten sei.

"Und was sie im Training gemacht hat, hatte Hand und Fuß. Klar muss sie es auch im Spiel dann zeigen", führte Hrubesch aus: "Aber es war der richtige Schritt von unserer Seite, sie einzuladen. Der Rest wird sich dann zeigen."

Zweimal war die 25-Jährige im vergangenen Jahr bereits für Lehrgänge des spanischen Nationalteams nominiert worden, kam aber aufgrund von Verletzungen nicht zum Zuge.

Hrubesch will Olympia-Medaille

Bei einem Pflichtspieleinsatz in Österreich am Freitag (20:30 Uhr) oder gegen Island in Aachen am Dienstag (18:10 Uhr) wäre die in Bad Soden am Taunus geborene Verteidigerin für Deutschland "festgespielt".

Für den Bundestrainer wird vor allem die Partie gegen den Nachbarn zur emotionalen Angelegenheit. "Österreich ist ein tolles Land. Ich habe viele Freunde noch hier, viele Bekannte, die über die Jahre geblieben sind", sagte der DFB-Coach, der in den 1990er-Jahren Swarovski Tirol und Austria Wien trainierte, und betonte: "Ich habe nur gute Erinnerungen an Österreich."

Die österreichischen Frauen, die gegen die Vize-Europameisterinnen mit zahlreichen Bundesliga-Spielerinnen antreten, hätten sich "in den letzten Jahren gut entwickelt", sagte Hrubesch.

Zur Schmach von Córdoba - dem 2:3 der deutschen Männer gegen Österreich bei der WM 1978 in Argentinien - kann Hrubesch ausnahmsweise nicht befragt werden: Das HSV-Idol bestritt seine 21 Länderspiele zwischen 1980 und 1982.

Von Olympischen Spielen kann der Europameister von 1980 aber einiges erzählen, was er - auf Nachfrage - auch schon getan hat und in den nächsten Monaten sicher noch öfter tun muss.

Mit den DFB-Männern holte Hrubesch 2016 in Rio de Janeiro Silber. Auch mit den Frauen strebt er im Sommer in Paris eine Medaille an - und wünscht sich sehr, dass er noch einmal ins Olympische Dorf einziehen darf.