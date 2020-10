Nach Rache-Tor: Immobile begründet sein Scheitern beim BVB

Andrea Staccioli / Insidefoto via www.imago-images

Beim BVB einst gescheitert: Ciro Immobile

Ciro Immobile genoss seine eiskalt servierte Rache am BVB in der Königsklasse sichtlich.

"Das waren unglaubliche Emotionen, den Klub und dieses Trikot zurück in die Champions League zu bringen. Und wir sind sehr zufrieden, weil es ein perfektes Spiel war", sagte der einstige Dortmunder Transferflop, der das 3:1 (2:0) gegen die Borussia am Dienstagabend mit seinem Treffer in der sechsten Minute eingeleitet hatte.

Auf seine Zeit in Deutschland blickte Immobile nüchtern zurück. "Ich habe immer gesagt, dass ich zur falschen Zeit in meiner Karriere nach Dortmund gewechselt bin, in einer Phase des Generationswechsels", erklärte der mittlerweile 30-Jährige und fügte an: "Es gab Schwierigkeiten".

Mit seinem Fehlversuch hat der Routinier jedoch längst abgeschlossen. "Ich will nichts gegen die Kritiker sagen. Ich weiß, wann ich Lob und wann ich Kritik verdiene", so Immobile, der in der Spielzeit 2014/2015 als designierter Nachfolger von Robert Lewandowski krachend gescheitert war.

Nach seiner Rückkehr nach Italien blühte er wieder auf und wurde dreimal Torschützenkönig der Serie A. In der vergangenen Saison sicherte sich der 42-malige Nationalspieler mit 36 Treffern gar den Goldenen Schuh für den erfolgreichsten Schützen des Kontinents.