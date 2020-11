Eder: "Wollten für Österreich antreten"

Tom Seiss/SKN St. Pölten Frauen

SKN-Kapitänin Jasmin Eder hat eine Botschaft

Die SKN-Frauen wurden ihrer Favoritinnen-Rolle in der 1. Quali-Runde der UEFA Women's Champions League gegen KFF Mitrovica gerecht und bezwangen den kosovarischen Meister am Mittwoch mit 2:0.

Für die Tore in der NV Arena "unter Ausschluss der Öffentlichkeit" sorgten Jennifer Klein und Kapitänin Jasmin Eder (aus einem Elfer). "Wir haben nicht ganz das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, aber wichtig ist nur, dass wir in die nächste Runde aufgestiegen sind. Wir wollten für Österreich antreten", so Eder.

Die 2. Qualifikationsrunde wird am Freitag gelost. 20 Teams werden gezogen, die erneut in jeweils nur einem Spiel zehn Aufsteiger für die Runde der besten 32 Klubs ermitteln. Gespielt wird am 18. und 19. November. Die SKN-Frauen haben nach Glasgow City FC (36.590) und dem FK Minsk (25.270) den drittbesten Koeffizienten (23.950) dieser Teams.

Die vermeintlich besten 22 Klubs aus Europa steigen erst danach in den Bewerb ein, darunter auch Titelverteidiger Olympique Lyon.

>> Ergebnisse 1. Qualirunde (noch ohne Details)

red