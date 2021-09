Flick atmet auf: Neuer gegen Armenien wieder im DFB-Tor!

Marc Schueler via www.imago-images.de

Manuel Neuer ist wieder fit

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird im ersten Heimspiel unter Bundestrainer Hansi Flick am Sonntag gegen Armenien (20:45 Uhr/RTL) wieder von Manuel Neuer als Kapitän angeführt.

Der Torwart des FC Bayern München, der noch an einer Kapselverletzung am rechten Fuß laboriert, konnte wieder trainieren und wird im Gegensatz zum 2:0 gegen Liechtenstein "wieder zur Verfügung stehen", wie Flick am Samstag vor dem Abschlusstraining der DFB-Auswahl in Stuttgart sagte.

Außenverteidiger Robin Gosens, der sich gegen Liechtenstein kurz vor Schluss am Fuß verletzt hatte, wird dagegen im WM-Qualifikationsspiel gegen den Tabellenführer ausfallen.

Die Kapselverletzung am linken Fuß lässt aber womöglich einen Einsatz im dritten Länderspiel am kommenden Mittwoch in Reykjavik gegen Island zu. "Er ist auf dem Weg der Besserung", erklärte Flick.

Für Gosens könnte der Hoffenheimer David Raum zum Debüt im A-Team kommen.

Wegen eines grippalen Infektes ist der Einsatz von Kai Havertz am Sonntag vor erstmals wieder 18.000 Zuschauern noch ungewiss.

Der Großteil der ersten Elf von Liechtenstein werde auch in der Mercedes-Benz-Arena auflaufen, kündigte Flick an. "Wir wollen neun Punkte mehr auf dem Konto haben", sagte der Bundestrainer zu dem Länderspiel-Dreierpack.

Probleme mit Sané beim FC Bayern? Flick äußert sich

Derweil bezeichnete Flick Spekulationen über angebliche Schwierigkeiten im Umgang mit Leroy Sané zur gemeinsamen Münchner Zeit als "Unsinn". "Wir haben nie Probleme miteinander gehabt", stellte Flick bei der DFB-Pressekonferenz am Samstag in Stuttgart klar.

Dass er dem Bayern-Profi auch in schwierigen Zeiten vertraut, hatte Flick bei seinem Debüt als neuer Chef gegen Liechtenstein (2:0) bewiesen. Sané stand in der Startelf und rechtfertigte das Vertrauen mit dem Treffer zum 2:0 (77.).

"Gegen Liechtenstein hat er gezeigt, dass er absolut bereit ist", lobte Flick. Er habe sogar eine Szene, in der Sané einen verloren gegangenen Ball selbst zurückeroberte, im Teamkreis gezeigt.

"Der Wille ist da, nachzusetzen, sich reinzuhauen. Da kann man einiges erkennen. Später hat er dann sein Tor geschossen. Wenn er so spielt, ist alles gesagt, dann sind wir super happy", betonte Flick.