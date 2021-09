"Totaler Quatsch": Musiala für "Effe" kein Hoffnungsträger

Hansjürgen Britsch via www.imago-images.de

Jamal Musiala vom FC Bayern hat auch in der Nationalmannschaft eine große Zukunft vor sich

Jamal Musiala vom FC Bayern zählt zu den größten Fußball-Talenten Deutschlands. Der Offensivspieler gilt für viele als neuer Heilsbringer im DFB-Team, der ehemalige Nationalspieler Stefan Effenberg teilt diese Meinung jedoch nicht.

"Musiala ist noch ein Junger und braucht Zeit. Auch der wird mal in ein Loch fallen. Das ist doch normal. Jetzt zu sagen, das ist der Hoffnungsträger, ist doch totaler Quatsch", urteilte der 53-Jährige in der Sendung "Doppelpass" auf "Sport1".

"Effe" forderte, "man sollte da nicht zu viel Druck aufbauen. Geben wir ihm die nötige Zeit, in der Nationalmannschaft zu reifen". Beim 6:0 der deutschen Auswahl in der WM-Qualifikation gegen Armenien am Sonntagabend wurde Jamal Musiala vom neuen Bundestrainer Hansi Flick in der 60. Minute eingewechselt. Der Bayern-Profi hatte prompt eine gute Gelegenheit zum ersten Länderspieltor und kurbelte auch sonst das Offensivspiel mit einigen erfolgreichen Dribblings an.

Bayern-Youngster Musiala spielt "unbekümmert" auf

Musiala mache "schon Freude", so auch Effenberg. "Er deutet an, was wir in Zukunft von ihm erwarten dürfen. Die Jungen spielen unbekümmert und machen sich keinen Kopf. Das ist der Vorteil der Jugend."

Auch sei der einstige Mittelfeldspieler davon überzeugt, dass Musiala "von einem Bundestrainer Hansi Flick enorm profitieren" wird. Beide kennen sich bereits aus gemeinsamer Zeit beim FC Bayern.

Jamal Musiala hatte schon beim äußerst mageren 2:0 gegen Liechtenstein die Chance genutzt, um weitere Eigenwerbung zu betrieben. Der 18-Jährige gab die Vorlage zum 1:0 durch Timo Werner. Es war sein erster Einsatz für die DFB-Auswahl von Beginn an.

Bislang kommt der in Stuttgart geborene Offensivmann auf 53 Profi-Einsätze, 30 Mal spielte er bereits in der Bundesliga. Im deutschen Oberhaus gelangen Jamal Musiala sieben Treffer. Beim FC Bayern besitzt der Youngster einen langfristigen Vertrag bis 2026.