Zwei Deutschland-Legionäre im australischen Aufgebot

Frankfurts Ajdin Hrustic geht auf Länderspielreise

Die beiden Mittelfeldspieler Ajdin Hrustic (Eintracht Frankfurt) und Jackson Irvine (FC St. Pauli) stehen im Aufgebot der australischen Nationalmannschaft für die WM-Qualifikationsspiele am 24. März in Sydney gegen Japan sowie am 29. März in Dschidda gegen Saudi-Arabien.

Die "Socceroos" benötigen zwei Siege, um sich direkt für die WM-Endrunde im November und Dezember zu qualifizieren. Sicher ist ihnen bereits als Tabellendritter der Asien-Gruppe B ein Playoff gegen den Tabellendritten der Asien-Gruppe A.