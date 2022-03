Trotz "Blut an den Knöcheln": Haaland glänzt bei Kantersieg

IMAGO/VEGARD GRoTT

Doppelpack von BVB-Star Erling Haaland bei Norwegens Kantersieg

BVB-Star Erling Haaland präsentiert sich bei der norwegischen Nationalmannschaft weiter in Torlaune.

Das Dortmunder Sturmjuwel erzielte beim 9:0 (5:0)-Kantersieg in Oslo gegen Armenien zwei Treffer in der ersten Halbzeit und wurde nach zahlreichen Fouls an sich ausgewechselt.

"Das war eine harte Halbzeit für Erling. Es war viel Blut an den Knöcheln, deshalb schonen wir ihn", sagte Co-Trainer Kent Bergersen in der Pause bei "TV2".

Haaland hatte schon beim Sieg am vergangenen Freitag gegen die Slowakei (2:0) getroffen. Tore von Haaland bei der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) wird es allerdings nicht geben: Norwegen hat die Qualifikation verpasst.