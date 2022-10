Deutsche U17-Juniorinnen verpassen WM-Finale

unknown

U17-Juniorinnen um Trainerin Friederike Kromp verpassen Sprung ins WM-Finale

Die U17-Juniorinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben bei der WM in Indien den Einzug ins Endspiel knapp verpasst.

Die Mannschaft von Trainerin Friederike Kromp unterlag im Halbfinale in Margao Titelverteidiger Spanien mit 0:1 (0:0). Den entscheidenden Treffer erzielte Lucia Corrales in der 90. Minute. Spanien trifft im Endspiel am Sonntag auf Kolumbien, zuvor spielt Deutschland gegen Nigeria um Platz drei.

Die deutsche U17 hatte zuvor vier Siege bei der WM gefeiert. Im Viertelfinale wurde Brasilien ausgeschaltet (2:0). Gegen Spanien behielt das DFB-Team im EM-Finale im Mai im Elfmeterschießen noch die Oberhand.

Neben Trainerin Kromp verpassten auch Torhüterin Eve Boettcher und Innenverteidigerin Annaleen Böhler die Begegnung am Mittwoch. Alle drei waren in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden und befinden sich aufgrund der vor Ort geltenden Quarantäne-Vorschriften noch in Isolation.

Bei der WM vor vier Jahren war Deutschland im Viertelfinale an Kanada (0:1) gescheitert. In ein WM-Endspiel hat es eine deutsche U17 noch nie geschafft, sowohl 2008 (1:2 gegen die USA) als auch 2012 (1:2 gegen Südkorea) war im Halbfinale Endstation.