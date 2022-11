Italien gegen ÖFB-Team ohne Sandro Tonali

APA/AFP

Tonali (r.) stürzte nach einem Zweikampf mit Albaniens Keidi Bare (l.)

Italiens Nationalteam muss am Sonntag im Test in Wien gegen Österreich auf Mittelfeldstar Sandro Tonali von AC Milan verzichten.

Der 22-Jährige stürzte am Mittwoch beim 3:1-Auswärtssieg der Italiener gegen Albanien nach einem Zweikampf auf Kopf und Schulter. Er musste mit einer Trage abtransportiert werden. Medizinische Checks ergaben keine schwerere Verletzung, Tonali wird das Teamcamp der "Azzurri" in Coverciano bei Florenz aber verlassen.

"Es geht mir gut. Ich bin stolz, Teil dieses Italiens zu sein", schrieb Tonali in der Nacht auf Donnerstag auf Instagram. Die Italiener sind trotz seines Ausfalles im Mittelfeld-Zentrum noch hochkarätig besetzt. Inter Mailands Nicolo Barella etwa saß beim Europameister in Tirana gegen die Albaner nur auf der Ersatzbank. Er könnte gegen das ÖFB-Team an der Seite von PSG-Spielmacher Marco Verratti beginnen.

apa