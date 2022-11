U21 erkämpft sich dank spätem Ausgleich Remis

APA/ROBERT JAEGER

Zum 100er von Gregoritsch gab es ein 1:1

Österreichs U21-Nationalmannschaft hat im 100. Match unter der Leitung von Teamchef Werner Gregoritsch am Montag in Pula gegen Kroatien ein 1:1 (0:0) erkämpft. Der Ausgleich gegen die nach gemeinsamer Absprache auch mit Akteuren des vorherigen U21-Jahrgangs angetretenen Kroaten um die Österreich-Legionäre Roko Simic und Marin Ljubicic gelang dem eingewechselten Christoph Lang in der dritten Minute der Nachspielzeit. Die Führung der Gastgeber hatte Jan Jureskin (57.) erzielt.

Durch das Testspielremis blieb die ÖFB-Nachwuchsauswahl auch im vierten Match nach der Neuformierung im September ungeschlagen. "Es war ein Lernspiel für uns. Man hat gesehen, dass bei den Kroaten ältere Spieler mit dabei waren, weil sie cleverer waren und erwachsener in den Zweikämpfen. Aber wir können aus solchen Spielen viel mitnehmen, haben nie aufgegeben und uns am Ende mit dem Ausgleich nicht nur für ein gutes Spiel belohnt, sondern für die ganze Woche", erklärte Gregoritsch.

Der seit 2012 amtierende Teamchef freute sich über ein "schönes Jubiläum", dem noch viele weitere Spiele folgen sollen. "Egal, ob es mein erstes oder einhundertstes Match war, wichtig ist für mich, dass ich spüre, dass in mir noch das Feuer brennt." In der Vorwoche hatte sein Team in Medulin gegen die Türkei ebenfalls 1:1 gespielt. Im neuen Jahr geht es in die EM-Qualifikation für die Endrunde 2025.

apa