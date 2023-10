ÖFB-U21 verliert Test gegen Norwegen

ÖFB/Patrick Vranovsky

Die U-21-Nationalmannschaft Österreichs hat die Vorbereitung auf das EM-Qualifikationsspiel am kommenden Dienstag (18 Uhr) auswärts gegen Slowenien verpatzt. Die Truppe von Teamchef Werner Gregoritsch verlor am Donnerstagabend in Hartberg gegen Norwegen mit 1:2.

Altach-Innenverteidiger Paul-Friedrich Koller erzielte bereits in der 14. Minute die Führung der Österreicher. Der 21-Jährige schaltete nach einem Freistoß von Yusuf Demir im Strafraum am schnellsten und versenkte den Ball flach im linken Eck. Vor allem in der Anfangsphase waren die Österreicher das dominante Team und hätten auch höher führen können. Mit Fortdauer der Spielzeit wurde die Partie aber immer chancenärmer.

In der zweiten Hälfte wurde der Spielfluss auch durch insgesamt 18 Wechsel auf beiden Seiten gehemmt. Sowohl Gregoritsch als auch sein Gegenüber Leif Gunnar Smerud ließen nur zwei Akteure durchspielen. Bei Rot-Weiß-Rot waren dies Torschütze Koller und WAC-Talent Nikolas Veratschnig.

In der Schlussphase wurden die Norweger immer stärker und kamen erst in der 84. Minute durch Thelo Aasgaard zum verdienten Ausgleich. Der Spielmacher von Wigan Athletic versenkte einen Freistoß direkt. In der Nachspielzeit drehten die Gäste dann sogar die Partie, als Lasse Nordas in der 92. Minute zum 2:1 für seine Mannschaft traf.

dm