Fluminense zieht ins Finale der Klub-WM ein

AFP/SID/Giuseppe CACACE

John Kennedy (2.v.r.) trifft zum 2:0

Der viermalige brasilianische Fußballmeister Fluminense ist bei der Klub-WM in Saudi-Arabien ins Finale eingezogen.

Das Team aus Rio de Janeiro bezwang im Halbfinale Al-Ahly Kairo mit 2:0 (0:0) und wartet nun auf seinen Gegner: Dieser wird im zweiten Halbfinale am Dienstag (19:00 Uhr) zwischen Champions-League-Sieger Manchester City und den Urawa Red Diamonds aus Japan ermittelt.

Für den Copa-Libertadores-Champion Fluminense traf in Dschidda Jhon Arias (71.) per Foulelfmeter zur Führung. John Kennedy (90.) besorgte die Entscheidung für die favorisierten Brasilianer, bei denen unter anderem der frühere Real-Madrid-Profi Marcelo in der Startelf stand.

Die Klub-WM findet zum letzten Mal im alten Format mit sieben Mannschaften statt. Nach einem Jahr Pause wird das Nachfolgeturnier ab 2025 mit 32 teilnehmenden Teams stattfinden, auch der deutsche Rekordmeister Bayern München ist dann dabei. Erster Gastgeber sind die USA.