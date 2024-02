Gute Nachrichten für den BVB

IMAGO/Laci Perenyi

Donyell Malen steht dem BVB zur Verfügung

Ex-PSV-Profi Donyell Malen wird für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League von Borussia Dortmund in Eindhoven wahrscheinlich einsatzbereit sein.

Der Niederländer habe seine Knieprobleme auskuriert und fühle sich "viel besser", berichtete Trainer Edin Terzic vor dem Duell am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) im ausverkauften Philips Stadion. Die Entscheidung falle aber am Spieltag.

Terzic will beim Tabellenführer der niederländischen Liga (20 Siege aus 22 Spielen) die richtige taktische Balance finden. "Ballbesitz oder Konterfußball - wir brauchen beides", sagte er am Montag: "Wir freuen uns auf die Challenge und sind sehr motiviert."

In der Bundesliga ist der BVB weit abgeschlagen, in der Champions League hat er überzeugt - aber warum? "Diese Frage hören wir am häufigsten, und das stört uns am meisten", sagte Terzic. Er persönlich mache keinen Unterschied zwischen den Wettbewerben, sondern nur "zwischen gewinnen und verlieren".

Das enttäuschende Ligaspiel beim VfL Wolfsburg (1:1) hat der BVB umgehend intensiv analysiert. "Es war eine lange und unzufriedenstellende Busfahrt zurück nach Dortmund", berichtete Terzic. "Hier wollen wir es besser machen."