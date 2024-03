Gregoritsch erster Dreifach-Torschütze seit 2006

APA/GEORG HOCHMUTH

Historischer ÖFB-Dreierpack für Gregoritsch

Zum 21. Mal in der Nachkriegszeit hat am Dienstag ein Spieler im österreichischen Nationalteam drei oder mehr Treffer erzielt. Michael Gregoritsch, der beim 6:1 im Testspiel in Wien gegen die Türkei mit einem Dreierpack glänzte, ist der erste Dreifachtorschütze im ÖFB-Team seit René Aufhauser am 15. November 2006 beim 4:1 gegen Trinidad & Tobago.

Den Triplepack-Rekord hält Toni Polster, der dreimal (1989 beim 3:0 gegen die DDR, 1994 beim 4:0 gegen Liechtenstein und 1997 beim 3:0 gegen Estland) für das ÖFB-Team drei Tore in einem Spiel erzielte. Hans Krankl netzte beim 9:0 gegen Malta 1977 sechs Mal - auch das ist Rekord.

Österreichs Spieler mit mindestens drei Toren in einem Länderspiel seit 1945

1945 Karl Decker - 4:1 gegen Frankreich

1949 Decker - 5:2 gegen Jugoslawien

1950 Theodor "Turl" Wagner - 5:1 gegen Dänemark

1952 Adolf Huber - 6:0 gegen Irland

1953 Erich Probst (5 Tore) - 9:1 gegen Portugal

1954 Probst - 5:0 gegen CSSR, Turl Wagner - 7:5 gegen Schweiz

1963 Horst Nemec - 3:1 gegen CSSR

1968 Erich Hof (5 Tore) - 7:1 gegen Zypern

1971 Thomas Parits - 6:0 gegen Irland

1972 Josef Hickersberger - 4:0 gegen Malta

1977 Hans Krankl (6 Tore) - 9:0 gegen Malta

1988 Rupert Marko - 4:0 gegen Ungarn

1989 Toni Polster - 3:0 gegen DDR

1994 Peter Stöger - 4:3 gegen Polen, Polster - 4:0 gegen Liechtenstein

1995 Stöger - 3:1 gegen Irland

1997 Polster - 3:0 gegen Estland

1999 Ivica Vastic - 7:0 gegen San Marino

2006 René Aufhauser - 4:1 gegen Trinidad/Tobago

2024 Michael Gregoritsch - 5:1 gegen Türkei

