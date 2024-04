Revanche im Dauerduell? Kroos und Real wollen City stürzen

IMAGO

Toni Kroos will mit Real Madrid weiterkommen

Für Toni Kroos und Real Madrid kommt es in der Champions League zum dritten Mal in Folge zum Duell mit Manchester City. Die Königlichen haben eine offene Rechnung zu begleichen.

Der deutschen Nationalmannschaft verhalf Toni Kroos bereits zu neuem Glanz, nun will das Mittelfeld-Genie auch seinen Herzensklub Real Madrid erneut auf Europas Fußall-Thron führen. Auf der Jagd nach seinem sechsten und vielleicht letzten Henkelpott muss der Ausnahmekönner aber zunächst im Viertelfinale der Königsklasse eine offene Rechnung mit dem Titelverteidiger um Erling Haaland begleichen.

Kroos und Co. bekommen es erneut mit Manchester City zu tun, das Aufeinandertreffen der beiden Fußball-Giganten wird allmählich zum Dauerduell in der Champions League. Zum dritten Mal in Folge treffen sich die Mannschaften in der K.o.-Phase. Nachdem die Madrilenen vor zwei Jahren noch dramatisch in der Verlängerung gesiegt hatten, folgte ein Rückspiel-Debakel in der vergangenen Saison. Mit 0:4 (Hinspiel: 1:1) wurden die Königlichen als Titelverteidiger im Halbfinale in Manchester gedemütigt.

Doch nun spricht einiges für den 14-maligen Champion aus Madrid. ManCity steht im kräftezehrenden Titel-Dreikampf der Premier League unter Dauerdruck, Real hatte wegen des verpassten Pokalfinals dagegen ungewöhnlich lange frei.

"Wir sind es eher nicht so gewohnt, neun Tage nicht zu spielen", sagte Kroos in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" und fügte lachend hinzu: "Wenn ich aber Stand heute in meinen Körper reinhöre, würde ich sagen, es kommt mir sehr gelegen." Ein Nachteil wird es sicher nicht sein." Teil eins des Duells findet am Dienstag (21:00 Uhr/DAZN) in Madrid statt.

Nationalspieler Antonio Rüdiger freut sich auf das Wiedersehen. "Das sind diese Spiele, von denen man früher geträumt hat. Daran teilzuhaben, ist für mich einfach nur überragend", sagte der Innenverteidiger im UEFA-Interview. Sein Trainer Carlo Ancelotti erwartet "ein sehr attraktives Spiel für die Fußballwelt".

Für die Skyblues, die am Samstag in der Premier League mit 4:2 bei Crystal Palace gewannen, sei die Taktung "schrecklich. Drei Tage, drei Tage, drei Tage", klagte Trainer Pep Guardiola. Immerhin seine Stars glänzten, Top-Stürmer Haaland und Mittelfeld-Ass Kevin De Bruyne zeigten sich mit ihren Treffern am Wochenende pünktlich in guter Form. Zudem könnte der deutsche Keeper Stefan Ortega nach starken Leistungen trotz der Genesung der eigentlichen Nummer eins Ederson wieder im Tor stehen.

Am Dienstagabend wird es dann auch darauf ankommen, wie viel Energie die Citizens das anstrengende Rennen um den Titel in der Liga kostet. Aktuell liegen Jürgen Klopps FC Liverpool und der FC Arsenal einen Punkt vor City.

Dieses Problem scheint Kroos mit Madrid zu vermeiden. Bei acht Punkten Vorsprung auf den FC Barcelona können die Feierlichkeiten für den 36. Titel in LaLiga schon geplant werden. Damit der deutsche Rekordgewinner dann zum sechsten Mal in seiner Karriere auch den Henkelpott präsentieren darf, muss aber erst einmal die Revanche gelingen.