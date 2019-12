ÖFB-EM-Gegner Niederlande bereitet sich in Kärnten vor

APA (AFP)

Die niederländischen Fußballstars kommen nach Kärnten

Die Nationalmannschaft der Niederlande wird sich im Frühling im Trainingslager in Kärnten auf die EURO 2020 vorbereiten.

Österreichs Gruppengegner Niederlande wird sich für eine Woche in Kärnten auf die EM 2020 vorbereiten. Laut übereinstimmenden Medienberichten hält das "Oranje"-Starensemble vom 30. Mai. bis 6. Juni ein Trainingslager in Velden am Wörthersee ab.

Ihr erstes EM-Spiel bestreiten die Niederländer am 14. Juni gegen die Ukraine, Österreich ist vier Tage später ebenfalls in Amsterdam zu Gast.

