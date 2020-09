Auch Waldschmidt im DFB-Mannschaftstraining

FIRO/FIRO/SID/

Im DFB-Training dabei: Luca Waldschmidt

Bundestrainer Joachim Löw muss vor dem Start in die EM-Saison am Donnerstag (20:45 Uhr) in der Nations League gegen Spanien keine weiteren Ausfälle verkraften.

Mit dem bei der ersten Einheit noch geschonten Luca Waldschmidt nahmen am Dienstag am zweiten Training im Spielort Stuttgart alle 21 Spieler teil.

Löw hatte 22 Akteure nominiert, der Dortmunder Nico Schulz musste aber wegen Wadenproblemen bereits wieder abreisen. Auf die stark belasteten Münchner Triple-Helden Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry verzichtet Löw ebenso wie auf die Leipziger Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann.

Marc-Andre ter Stegen muss nach nach seiner Knie-OP passen, Marco Reus fehlt nach langwierigen Adduktorenproblemen.