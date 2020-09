Erfolgreicher ÖFB-Start in die Nations League

GEPA pictures/ Philipp Brem

Österreich nimmt verdient drei Punkte aus Oslo mit

Österreichs Nationalteam gewinnt zum Auftakt der Nations League in Oslo gegen Norwegen verdient mit 2:1.

Die österreichische Nationalmannschaft hat am Freitag ihr Auftaktmatch in der Nations League in Oslo gegen Norwegen mit 2:1 gewonnen. Michael Gregoritsch (35.) und Marcel Sabitzer (54./Handelfmeter) trafen für die ÖFB-Auswahl im ersten Länderspiel nach über neunmonatiger Corona-Pause. Den Skandinaviern gelang durch Stürmerstar Erling Håland nur noch das Anschlusstor (66.).

Bereits am Montag geht es für die ersatzgeschwächte Truppe von Teamchef Franco Foda im Klagenfurter Wörthersee-Stadion mit dem Duell mit Rumänien weiter.

apa