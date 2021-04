Siebter Coronafall in Italiens Nationalmannschaft

AFP/SID/ALBERTO PIZZOLI

Matteo Pessina (M.) wurde positiv auf COVID-19 getestet

Nach Innenverteidiger Leonardo Bonucci und Mittelfeldspieler Federico Bernardeschi ist ein weiterer Spieler der italienischen Nationalelf positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dabei handelt es sich um Mittelfeldspieler Matteo Pessina von Atalanta Bergamo.

Insgesamt ist Pessina der siebte Spieler der Squadra Azzurra, der positiv getestet wurde. Neben Bernardeschi und Bonucci sowie fünf Betreuern hatten sich auch Freiburgs Vincenzo Grifo, Alessandro Florenzi, Marco Verratti (beide Paris St. Germain) und Cagliaris Torhüter Alessio Cragno infiziert.

Die Italiener hatten in der WM-Qualifikation am vergangenen Mittwoch in Litauen (2:0) gespielt.