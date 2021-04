Überblick der zwölf Super-League-Klubs

APA/AFP

Die zwölf Clubs vereinen 40 Titel in Meistercup bzw. Champions League

Die zwölf abtrünnigen GroßKlubs, die mit ihren Plänen einer Super League in Konkurrenz zur Champions League gehen wollen, haben unterschiedliche Eigentümerstrukturen und Erfolgsgeschichten vorzuweisen. Der Großteil befindet sich in Besitz von Kapitalgesellschaften aus dem Ausland. Mit Real Madrid und dem FC Barcelona sind zwei Mitgliedervereine vertreten, mit Manchester United und Juventus Turin zwei an der Börse gelistet. Ein Überblick:

Manchester City:

Haupteigentümer: Abu Dhabi United Group (VAE), seit 2008

Größte Erfolge: 6 x Meister, 6 x FA-Cup-Sieger, 1 Europacup-Titel (0 x Meistercup bzw. Champions League)

Bisher letzter Meistertitel: 2019

Aktuelle Tabellenposition in nationaler Liga: Erster

* * *

Manchester United:

Haupteigentümer: Familie Glazer (USA), seit 2005 - börsenotiert in New York seit 2012

Größte Erfolge: 20 x Meister, 12 x FA-Cup-Sieger, 5 Europacup-Titel (darunter 3 x Meistercup bzw. Champions League)

Bisher letzter Meistertitel: 2013

Aktuelle Tabellenposition in nationaler Liga: Zweiter

* * *

Chelsea:

Haupteigentümer: Roman Abramowitsch (RUS), seit 2003

Größte Erfolge: 6 x Meister, 8 x FA-Cup-Sieger, 5 Europacup-Titel (darunter 1 x Champions League)

Bisher letzter Meistertitel: 2017

Aktuelle Tabellenposition in nationaler Liga: Fünfter

* * *

Liverpool:

Haupteigentümer: Fenway Sports Group (USA), seit 2010

Größte Erfolge: 19 x Meister, 7 x FA-Cup-Sieger, 9 Europacup-Titel (darunter 6 x Meistercup bzw. Champions League)

Bisher letzter Meistertitel: 2020

Aktuelle Tabellenposition in nationaler Liga: Sechster

* * *

Tottenham Hotspur:

Haupteigentümer: ENIC Internatinal Limited (GBR), seit 2001

Größte Erfolge: 2 x Meister, 8 x FA-Cup-Sieger, 3 Europacup-Titel (0 x Meistercup bzw. Champions League)

Bisher letzter Meistertitel: 1961

Aktuelle Tabellenposition in nationaler Liga: Siebenter

* * *

Arsenal:

Haupteigentümer: Kroenke Sports and Entertainment (USA), seit 2011

Größte Erfolge: 13 x Meister, 14 x FA-Cup-Sieger, 1 Europacup-Titel (0 x Meistercup bzw. Champions League)

Bisher letzter Meistertitel: 2004

Aktuelle Tabellenposition in nationaler Liga: Neunter

* * *

Atletico Madrid:

Haupteigentümer: Miguel Angel Gil Marin (ESP), 2004 von Vater geerbt

Größte Erfolge: 10 x Meister, 10 x Cupsieger, 4 Europacup-Titel (0 x Meistercup bzw. Champions League)

Bisher letzter Meistertitel: 2014

Aktuelle Tabellenposition in nationaler Liga: Erster

* * *

Real Madrid:

Haupteigentümer: Mitgliederverein

Größte Erfolge: 34 x Meister, 19 x Cupsieger, 15 Europacup-Titel (darunter 13 x Meistercup bzw. Champions League)

Bisher letzter Meistertitel: 2020

Aktuelle Tabellenposition in nationaler Liga: Zweiter

* * *

FC Barcelona:

Haupteigentümer: Mitgliederverein

Größte Erfolge: 26 x Meister, 31 x Cupsieger, 9 Europacup-Titel (darunter 5 x Meistercup bzw. Champions League)

Bisher letzter Meistertitel: 2019

Aktuelle Tabellenposition in nationaler Liga: Dritter

* * *

Inter Mailand:

Haupteigentümer: Suning Holdings Group (CHN), seit 2016

Größte Erfolge: 18 x Meister, 7 x Cupsieger, 6 Europacup-Titel (darunter 3 x Meistercup bzw. Champions League)

Bisher letzter Meistertitel: 2010

Aktuelle Tabellenposition in nationaler Liga: Erster

* * *

AC Milan:

Haupteigentümer: Elliott Management (USA/Hedgefonds), seit 2018

Größte Erfolge: 18 x Meister, 5 x Cupsieger, 9 Europacup-Titel (darunter 7 x Meistercup bzw. Champions League)

Bisher letzter Meistertitel: 2011

Aktuelle Tabellenposition in nationaler Liga: Zweiter

* * *

Juventus Turin:

Haupteigentümer: Familie Agnelli (ITA), mit Unterbrechungen seit 1923 - börsenotiert in Mailand seit 2001

Größte Erfolge: 36 x Meister, 13 x Cupsieger, 6 Europacup-Titel (darunter 2 x Meistercup bzw. Champions League)

Bisher letzter Meistertitel: 2020

Aktuelle Tabellenposition in nationaler Liga: Vierter

