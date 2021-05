Hochkarätiger Gegner für DFB-Frauen

Revierfoto via www.imago-images.de

Martina Voss-Tecklenburg und die DFB-Frauen treffen auf Frankfurt

Die deutschen Fußballerinnen haben einen hochkarätigen Länderspiel-Gegner gefunden: Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft am 10. Juni (21.10 Uhr) in Straßburg auf Frankreich. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit.

Auch die Verhandlungen mit einem zweiten Gegner für den 15. Juni seien in der finalen Phase.

Ursprünglich war im Juni eine USA-Reise mit Tests gegen die Weltmeisterinnen geplant gewesen. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Reise allerdings nicht statt.

"Wir sind froh, dass wir nach der Absage unserer USA-Reise kurzfristig sehr gute Testspiele organisieren konnten", sagte Voss-Tecklenburg: "Frankreich ist eine Weltklassemannschaft mit Spielerinnen, die über individuell herausragende Fähigkeiten verfügen. Unser Ziel ist es, an die guten Leistungen unserer letzten beiden Länderspiele anzuknüpfen."