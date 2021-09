Weitere Gosens-Einsätze noch offen

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Robin Gosens verletzte sich beim Länderspiel gegen Liechtenstein

Außenverteidiger Robin Gosens hat im WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Liechtenstein (2:0) eine Kapselverletzung im linken Fuß erlitten.

Ob der 27-Jährige in den Partien am Sonntag in Stuttgart gegen Armenien und am Mittwoch in Reykjavik gegen Island (beide 20:45 Uhr/RTL) zum Einsatz kommen kann, werde "die Sportliche Leitung in Absprache mit der medizinischen Abteilung entscheiden", teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Der Italien-Profi von Atalanta Bergamo hatte das Feld kurz vor Spielende verletzt verlassen müssen, die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick beendete die Partie in St. Gallen nach bereits erfolgten fünf Wechseln in Unterzahl.

Neuling Raum als möglicher Ersatz

Möglicher Ersatzmann für Gosens gegen Armenien und drei Tage später auf Island wäre Nationalelf-Neuling David Raum von der TSG 1899 Hoffenheim. Er ist neben Gosens der einzige gelernte Linksverteidiger im aktuellen DFB-Kader.

Bereits vor dem Liechtenstein-Spiel musste Thomas Müller wegen muskulärer Probleme aus dem DFB-Teamhotel in Stuttgart abreisen. Gegen Armenien rechnet Flick mit einer Rückkehr von Kapitän und Stammtorwart Manuel Neuer, der gegen Liechtenstein wegen seiner Knöchelprobleme pausierte.