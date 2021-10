U19 in der Eliterunde, U17 in EM-Quali draußen

EXPA/JOHANN GRODER, APA

Huskovic (l.) erzielte den einzigen ÖFB-Treffer

Österreichs U19-Nationalteam hat die erste Phase der EM-Qualifikation erfolgreich beendet, die U17-Burschen scheiden in de EM-Qualifikation hingegen aus.

Österreichs U19-Nationalteam hat die erste Phase der EM-Qualifikation erfolgreich beendet. Die Truppe von Teamchef Martin Scherb holte am Dienstag in Györ ein 1:1 gegen Ungarn und schaffte als Gruppenzweiter hinter dem ebenfalls unbesiegten Miniturnier-Gastgeber den Sprung in die Eliterunde. Dort werden im kommenden Frühjahr in sieben Gruppen sieben EM-Tickets vergeben. Die Slowakei ist als EM-Ausrichter (18. Juni bis 1. Juli) fix qualifiziert.

Die ÖFB-Auswahl musste im ETO-Park nach einem Gegentreffer von Akos Szendrei (34.) nur kurz einem Rückstand nachlaufen. Nach Schendl-Flanke sorgte der 18-jährige Austria-Wien-Stürmer Muharem Huskovic (40.) per Kopf aus kurzer Distanz für den Ausgleich. Nach Wiederbeginn waren die Scherb-Schützlinge aktiver und näher dran am Sieg, ließen allerdings im Abschluss die nötige Effizienz vermissen, wie etwa Nikolas Veratschnig, der an Goalie Zsombor Senko scheiterte (47.).

Damit beendeten die Österreicher das Turnier nach einem Auftakt-4:0 gegen Estland und 1:1 gegen Belarus mit fünf Punkten, zwei Zähler hinter Ungarn.

U17-Burschen scheidet in EM-Qualifikation aus, Mädchen haben noch Chancen

Für Österreichs U17-Nationalteam bleibt die EM-Endrunde 2022 in Israel unerreicht. Die von Oliver Lederer gecoachte ÖFB-Auswahl verlor am Dienstag zum Abschluss des in Niederösterreich ausgetragenen Turniers gegen Slowenien klar mit 0:4 und belegte am Ende in der Gruppe 9 nur Rang drei. Neben den makellosen Slowenen schaffte auch der Kosovo den Sprung in die Quali-Eliterunde. Österreich hatte zuvor gegen den Kosovo 0:1 verloren und Schlusslicht Färöer 2:0 besiegt.

Noch Chancen auf die EM hat hingegen die weibliche U17. Das Team von Trainer Patrick Haidbauer erkämpfte in Patras gegen Gruppe-6-Sieger Dänemark zum Abschluss ein 2:2 und blieb damit nach dem 4:4 gegen die Schweiz und dem 3:0 gegen Gastgeber Griechenland in der ersten Quali-Runde unbesiegt. Die Österreicherinnen sind damit auch im Frühjahr in der A-Liga vertreten, in der sieben EM-Tickets ausgespielt werden. Die Endrunde geht von 3. bis 15. Mai in Bosnien und Herzegowina über die Bühne.

apa