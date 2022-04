Lyon legt in der Champions League vor

IMAGO/Stephane Pillaud

Knapper Hinspiel-Sieg für Lyon über PSG

Die Fußballerinnen von Olympique Lyon dürfen auf einen erneuten Triumph in der Champions League hoffen.

Im Halbfinal-Hinspiel schlug der siebenmalige Titelgewinner im französischen Duell Paris Saint-Germain mit 3:2 (2:1) und hat gute Karten für das Weiterkommen.

Paris, das im Viertelfinale den FC Bayern ausgeschaltet hatte, ging zunächst durch Marie-Antoinette Katoto (6.) in Führung. Ein Elfmetertor von Führungsspielerin Wendie Renard (23.) sowie ein Doppelpack durch die Amerikanerin Catarina Macario (33., 50.) brachten die Wende zugunsten von Olympique. Paulina Dudek (58.) konnte für PSG nur noch verkürzen. Das Rückspiel findet am kommenden Samstag (21:00) in Paris statt.

Im anderen Halbfinale hatten die Frauen vom VfL Wolfsburg bereits am Freitag eine 1:5-Pleite bei Topfavorit FC Barcelona erlitten. Das Rückspiel steigt ebenfalls am kommenden Samstag in der Wolfsburger VW-Arena (18:00).