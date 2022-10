Mukhtar träumt von WM-Teilnahme: "Wäre völlig verrückt"

IMAGO/Scott Wachter

Hany Mukhtar träumt von der WM

Der deutsche MLS-Torschützenkönig Hany Mukhtar fährt zur WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) - so oder so.

Die Hoffnung auf den WM-Kader von Bundestrainer Hansi Flick sei "auf jeden Fall da, auch wenn die Chancen schon sehr gering sind", sagte der 27-Jährige von Nashville SC im "Sport1"-Interview. "Es wäre eine völlig verrückte Sache. Und falls nicht: Ich werde sowieso in Katar dabei sein. Ansonsten als Fan."

Bei der WM 2006 "in meiner Stadt, in Berlin, war ich zu jung", sagte Mukhtar, "ich habe es damals nicht ins Stadion geschafft. Diesmal wäre ein guter Anlass. Ich würde als Fan kommen und der Mannschaft die Daumen drücken."

Trotz seiner 23 Tore in 33 Saisonspielen in der US-Profiliga wäre eine Berufung für ihn "eine Riesenüberraschung".

Mukhtar hatte mit seinen Toren großen Anteil am Einzug seines Klubs in die Playoffs, die am Samstag beginnen. Dort trifft Nashville zunächst auf Los Angeles Galaxy.