Südkorea mit Son gegen Uruguay

AFP/SID/JUNG YEON-JE

Heung-Min Son kann gegen Uruguay spielen

Der frühere Bundesliga-Profi Heung-Min Son wird Südkorea beim WM-Auftakt zur Verfügung stehen.

Dies bestätigte Nationaltrainer Paulo Bento vor dem ersten Gruppenspiel am Donnerstag (14:00 Uhr MEZ/MagentaTV und ZDF) gegen Uruguay.

Der Torjäger von Tottenham Hotspur war nach einem mehrfachen Bruch der Augenhöhle operiert worden.

Son, einst beim Hamburger SV und bei Bayer Leverkusen aktiv, wird eine Maske tragen müssen. "Die Tatsache, dass er eine Maske trägt, ist für ihn nicht unangenehm", so Bento: "Für ihn ist das normal. Wir haben uns an den Plan gehalten und ihn ganz normal in die Gruppe integriert. Wir werden Donnerstag sehen, wie es aussieht. Wir hoffen, dass er sich so gut wie möglich fühlt."

In der Gruppe H trifft Südkorea außerdem auf Portugal und Ghana.