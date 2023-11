Traurige Gewissheit: EM 2024 ohne Haaland und Norwegen

IMAGO/Gonzales Photo/Jan-Erik Eriksen/SID/IMAGO/Gonzales Photo/Jan-Erik Eriksen

Erling Haaland und Norwegen verpassen die EM

Ex-BVB-Star Erling Haaland wird mit der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft nicht an der EM-Endrunde im kommenden Sommer in Deutschland teilnehmen.

Aufgrund des rumänischen 2:1-Erfolgs gegen Israel sind die Skandinavier ohne Chancen, sich noch für die EM-Endrunde zu qualifizieren.

"Wir haben gehofft, aber die nackte Tatsache ist, dass wir gescheitert sind", sagte Nationaltrainer Staale Solbakken der Zeitung "Verdens Gang".

Sein Team belegt in der Gruppe A nur den dritten Platz hinter den qualifizierten Teams aus Spanien und Schottland, auch der Umweg über das Nations-League-Ranking ist den Norwegern versperrt.

Letztmals nahm das "Landslaget" im Jahr 2000 an einem großen Turnier teil.

Haaland verpasst im Übrigen das letzte EM-Qualifikationsspiel der Norweger am Sonntag in Schottland. Wie Norwegens Verband mitteilte, brach beim 23-Jährigen am Donnerstag im Länderspiel gegen die Färöer (2:0) eine Knöchelverletzung wieder auf.