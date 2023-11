Wirtz fehlt der Werkself in Schweden

AFP/SID/Giorgi ARJEVANIDZE

Leverkusen verreist ohne Wirtz

Bayer Leverkusen muss im Europa-League-Spiel bei BK Häcken auf Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz verzichten.

Das teilte der Bundesliga-Spitzenreiter vor dem Spiel am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) mit. Wirtz reise aufgrund "leichter muskulärer Probleme" nicht mit nach Schweden, es handele sich um eine Maßnahme zur Schonung. Für das Bundesliga-Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Borussia Dortmund könnte Wirtz damit wieder zur Verfügung stehen.

Ohnehin wäre der 20-Jährige beim Spiel gegen den punktlosen Letzten der Gruppe H wohl einer derjenigen Spieler gewesen, die von Trainer Xabi Alonso geschont werden. Für Bayer ist das Weiterkommen bereits gesichert, es geht allerdings noch um den Gruppensieg.

"Die Zielrichtung ist ganz klar ein Sieg in Häcken, um damit Platz eins in der Gruppe festzumachen", sagte Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes am Mittwoch. Der Gruppensieg würde den direkten Einzug ins Achtelfinale bedeuten, die Gruppenzweiten müssen dagegen Play-offs gegen die "Absteiger" aus der Champions League bestreiten.