Frankreich-Keeper droht Ausfall

AFP/SID/Piero CRUCIATTI

Mike Maignan ist für das Deutschland-Spiel fraglich

Wird Mike Maignan rechtzeitig fit für das Duell gegen Deutschland? Der Stammtorhüter der französischen Fußball-Nationalmannschaft konnte auch am Mittwoch in Clairefontaine nicht mit dem Team von Coach Didier Deschamps trainieren.

Maignan hatte beim Einsatz für seinen Klub AC Mailand am Sonntag (3:1 in Verona) eine Oberschenkelblessur erlitten. Ob er am Samstag (21.00 Uhr/ZDF) in Lyon gegen die DFB-Elf auflaufen kann, ist noch unklar.

"Es geht ihm besser, er ist wieder aktiv", sagte Deschamps, der abgesehen von Maignan seinen kompletten Kader versammelt hatte. Les Bleus absolvierten unter anderem eine Spielform mit elf Profis pro Team auf verkleinertem Feld. 110 eingeladene Fans konnten das Training verfolgen.