Testspiel von Russland nach Terroranschlag abgesagt

Der Anschlag ereignete sich in der Crocus City Hall

Das Länderspiel der russischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Paraguay ist nach dem Terroranschlag im Moskauer Vorort Krasnogorsk abgesagt worden.

Die Partie sollte ursprünglich kommenden Montag in Moskau stattfinden. Zu dem Anschlag am Freitagabend in einer Konzerthalle hat sich mittlerweile die Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) bekannt.

Mehr als 60 Menschen wurden bei dem bewaffneten Angriff mit anschließendem Feuer in der Crocus City Hall getötet und 115 verletzt. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin hatte daraufhin zunächst die Absage aller öffentlichen Veranstaltungen des Wochenendes angekündigt.

Das Spiel der Nationalmannschaft war für Montagnachmittag (16.00 Uhr MEZ) geplant und wäre die zweite Partie der Russen in dieser Länderspielpause gewesen. Am Freitag hatte das Team Serbien mit 4:0 bezwungen, das Spiel war im Vorfeld viel kritisiert worden, weil der russische Verband wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine aus der UEFA ausgeschlossen ist.