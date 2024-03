ÖFB-U-19 verpasst EM-Qualifiktion

GEPA pictures/ Avni Retkoceri

Österreich unterlag Spanien.

Österreichs U19-Nationalteam hat die Qualifikation für die EM-Endrunde im Sommer in Nordirland nicht geschafft.

Die ÖFB-Auswahl musste sich am Dienstag in Lendava im entscheidenden Match Spanien mit 1:2 geschlagen geben. Die Spanier (7 Punkte) gewannen damit die Gruppe I in Slowenien vor den Gastgebern (4), Österreich und dem Kosovo (je 3). Der Treffer für die Österreicher entstand durch ein Gonzalez-Eigentor (82.). Nur der Gruppensieger ist aufgestiegen.

ÖFB-Coach Oliver Lederer sprach am Ende wohl aus, was viele dachten. "Jetzt im Moment ist es einfach sehr, sehr bitter. Es ist ein Turnier, wir wollten unbedingt gewinnen und zur Endrunde. Das ist uns heute nicht gelungen. Daher gibt es jetzt so kurz nach dem Spiel sehr viele traurige Gesichter", erklärte der Trainer.

Man habe aber in allen drei Spielen "wirklich gute Leistungen" gezeigt. Auch gegen die Spanier. "Ich glaube, es ist nicht so oft vorgekommen, dass Spanien so dominiert wurde wie heute in der ersten Halbzeit."

apa