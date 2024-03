Jubiläumsfeier für Rio-Weltmeister geplant

Andreas Gebert, dpa

Im Herbst soll es für die Fußball-Weltmeister von Rio in Südtirol eine Feier zum zehnjährigen Titel-Jubiläum geben.

Im Golf & Spa Resort Andreus hatten der damalige Bundestrainer Joachim Löw und Teammanager Oliver Bierhoff die Nationalmannschaft zur Vorbereitung für die Weltmeisterschaft in Brasilien versammelt. In dem Hotel in St. Leonhard im Passeiertal hatte es 2014 gute Bedingungen gegeben.

"Wir freuen uns riesig, dass die Weltmeistermannschaft 2014 mit dem Betreuerteam das zehnjährige Jubiläum bei uns im Hotel Andreus feiern wird", teilte die Hoteliers-Familie Fink auf "dpa"-Anfrage mit. Über die Einladung hatte zuerst die "Bild" berichtet.

Die Nationalmannschaft um Kapitän Bastian Schweinsteiger war in dem Luxushotel in jene Stimmung und Form gekommen, die mit dem Titelgewinn am 13. Juli 2014 im Maracana-Stadion mit dem 1:0 über Argentinien durch das Tor von Mario Götze endete. "Ich habe mich gefreut, dass das Hotel Andreus zu mir Kontakt aufgenommen und sich an das zehnjährige Jubiläum unserer Zeit dort vor der WM 2014 erinnert hat", sagte Bierhoff der "Bild".