DFB legt Austragungsort für U21-Spiel fest

Hahne /Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Die U21 trifft in der EM-Quali auf die Republik Moldau

Die U21-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes bestreitet ihr erstes EM-Qualifikationsspiel nach der Sommerpause am 3. September gegen die Republik Moldau in Frankfurt am Main.

Das gab der DFB nach einer Präsidiumssitzung am Freitag bekannt. Fünf Tage später gastiert die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz in Belgien.

In diesem Monat ist die U21 noch zweimal gefordert. Am 26. März findet in Braunschweig ein Länderspiel gegen Österreich statt, fünf Tage später geht es in der EM-Qualifikation in Magdeburg gegen Wales.