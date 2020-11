Corona-Alarm im Schweizer Nationalteam

AFP/SID/SALVATORE DI NOLFI

Weitere Coronafälle bei der Schweizer Nationalmannschaft

Die Vorbereitung der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft auf die anstehenden drei Länderspiele wird durch erneute Coronafälle erschwert.

Beim deutschen Nations-League-Gegner wurden Rechtsverteidiger Jordan Lotomba von OGC Nice und ein Mitglied des medizinischen Betreuerstabs positiv auf COVID-19 getestet.

"Beide zeigen keine Symptome und befinden sich auf Anweisung der Gesundheitsbehörden in Isolation. Alle anderen Testresultate sind negativ ausgefallen", teilte der Schweizerische Fussballverband mit. Weitere Maßnahmen seien nicht notwendig.

Das Team flog plangemäß nach Belgien zum Länderspiel in Leuven am Mittwoch. Es folgen die Nations-League-Duelle mit Spanien am Samstag und der Ukraine am folgenden Mittwoch.