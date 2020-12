Inter feiert "Nacht purer Kühnheit", Atlético "weint"

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Romelu Lukaku war der Matchwinner für Inter Mailand gegen Gladbach

Die Rekordserie des FC Bayern in der Champions League ist nach dem Unentschieden bei Atlético Madrid gerissen. Die Spanier konnten sich mit dem Remis gegen eine Münchner B-Elf dennoch nicht wirklich anfreunden. In Italien sah man eine regelrechte Auferstehung von Antonio Contes Inter Mailand gegen Borussia Mönchengladbach. Die internationalen Pressestimmen:

Atlético Madrid vs. FC Bayern (1:1)

Spanien

AS: "Viele Spielanteile, ein Tor, nun geht es in Salzburg ums Weiterkommen. Atlético hatte die Chance, Bayern zu besiegen, hatte Möglichkeiten, aber nutzte sie nicht, sodass die Deutschen zum Ausgleich kamen. Wie schade, dass die Simeone-Elf nicht gewinnen konnte. Sie lieferte eine tolle erste Halbzeit, in der sie das Spiel entscheiden konnte. Nun muss Atlético am letzten Spieltag um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen."

Marca: "Ein Unentschieden zum Weiterkommen. Erneut steht der Red-Bull-Konzern am Horizont. Im August war es Leipzig, im Dezember ist es Salzburg. Ein weiteres Finale für Atlético, es bleibt nun abzuwarten, ob das Ergebnis ein anderes sein wird. In Madrid weint man dem Spiel gegen Bayern hinterher, in dem sich der europäische Champion das Remis erst im letzten Moment sicherte."

El País: "Atlético spielt unentschieden gegen Bayern und muss am letzten Spieltag ums Weiterkommen zittern. Müller egalisierte die Führung von Joao Félix. Der Simeone-Elf reicht aber ein Unentschieden gegen Salzburg fürs Achtelfinale.

Mundo Deportivo: "Atlético scheitert gegen Bayern, nun geht es in Österreich um alles. Es war das dritte Unentschieden der Rojiblancos in der Champions League hintereinander. Atlético war besser, aber verpasste das zweite Tor. Das Fehlen einer Nummer neun rächte sich. Lemar und Llorente mussten vorne spielen, Joao brachte die Colchoneros in der ersten Halbzeit in Führung. Doch Müller besorgte für die Bayern, die viel rotierten, per Elfmeter den Ausgleich.

England

BBC: "Atléticos Schicksal bleibt ungewiss, obwohl Bayerns Siegesserie gerissen ist. Madrid muss im letzten Gruppenspiel gegen Salzburg eine Niederlage verhindern, um den Einzug ins Achtelfinale zu sichern."

Daily Mail: "Diego Simeones Männer verpassen den Achtelfinal-Einzug gegen die B-Elf der Bayern. Thomas Müller erzielt einen späten Elfmeter, der Joao Félix' Treffer egalisiert. Bayern, bereits qualifiziert für die nächste Runde, gab den meisten Stars eine Pause."

The Sun: "Thomas Müller war der Held für Bayern München, das mit einer jungen Mannschaft ein Unentschieden in Madrid einfuhr."

Deutschland

kicker: "Antreiber und Torschütze: Müller verhindert die erste CL-Niederlage. Lange sah alles danach aus, dass Atletico Madrid Revanche für die deftige Pleite im Hinspiel nimmt und das Achtelfinalticket löst, doch die Simeone-Elf kassierte kurz vor Schluss die Quittung für den nach dem Führungstreffer eingeschalteten Verwaltungsmodus. Als Schlüssel-Ereignis stellte sich die Einwechslung von Ex-Nationalspieler Thomas Müller heraus."

n-tv: "Müller rettet das Rumpfteam des FC Bayern. Bayern Münchens Trainer Hansi Flick zollt der hohen Belastung seiner Stars Tribut und schickt gegen Atletico Madrid eine bessere B-Elf auf den Platz. Die ist lange Zeit ohne Chance, rettet kurz vor Schluss aber noch einen Punkt. Das Remis der Münchner ist sportlich indes bedeutungslos."

Bild: "Müller rettet die Flick-Kids. Das Projekt 'Jugend forscht' endet mit einem Teilerfolg. Bayern München holt mit einer B-Elf bei Atlético Madrid ein 1:1. Damit gehen die Bayern zum ersten Mal nach 15 Spielen in der Königsklasse nicht als Sieger vom Platz."

Borussia Mönchengladbach vs. Inter Mailand (2:3)

Italien

Gazzetta dello Sport: "Inter gewinnt 3:2 bei Borussia Mönchengladbach und darf weiter hoffen, sich zu qualifizieren. Darmian und Lukaku treffen, Pléas Doppelpack reichte nicht. In einer Nacht purer Kühnheit und puren Wahnsinns, die alles mit sich brachte, was die mysteriöse DNA der Nerazzurri enthält, wird Inter wiedergeboren: Endlich ist man mit hoch erhobenem Haupt zurück im Geschäft. Inter schlägt die beste Mannschaft der Gruppe, in einem Match, an das man sich wegen des enormen Drucks noch erinnern wird."

Corriere dello Sport: "Inter hofft wieder. Die Nerazzurri besiegten Gladbach und spielen am letzten Spieltag um alles."

La Repubblica: "Lukaku sorgt für ein Reset bei den Nerazzurri. Die Conte-Mannschaft diskutiert bei der Vergabe der Achtelfinal-Plätze nach ihrer Reise nach Deutschland wieder mit. Ein Tor von Darmian und zwei von Lukaku waren nötig, denn die Gastgeber trafen durch Pléa doppelt. Nun muss Inter gegen Donezk gewinnen."

England

BBC: "Lukaku trifft doppelt für Inter beim so wichtigen Sieg. Die Mailänder halten ihre geringen Hoffnungen aufs Achtelfinale am Leben und besiegen den Gruppenersten Borussia Mönchengladbach. Die Deutschen hätten mit einem Sieg den Einzug in die Runde der letzten 16 schon klarmachen können."

Daily Mail: "Lukakus Zweite-Halbzeit-Doppelpack lässt Inters Hoffnungen leben. Gladbach ist weiterhin Erster in der Gruppe B, in der noch nichts entschieden ist."

Deutschland

kicker: "Pleas dritter Streich annulliert: Gladbach unterliegt nach spektakulärem Spiel. Borussia Mönchengladbach hat den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Champions League verpasst. Nach einem spektakulären Spiel unterlagen die Fohlen Inter Mailand zu Hause mit 2:3. Der vermeintliche Ausgleich in der Schlussphase wurde nach Einsatz des Videobeweises zurückgenommen."

n-tv: "Knallharte Entscheidung verärgert Gladbach. Borussia Mönchengladbach vergibt den ersten Matchball. Nach der dramatischen Niederlage in der Champions League gegen Inter Mailand braucht die Borussia nun einen Punkt bei Real Madrid. Wie im Hinspiel erweist sich Stürmerstar Lukaku mit zwei Treffern als Gladbach-Schreck."

Bild: "Sommer-Loch und Video-Frust für Gladbach. Borussia verliert 2:3 gegen Inter. Verpasst so die vorzeitige erstmalige Qualifikation für die K.o.-Runde der Champions League. Das Entscheidungsspiel steigt nächsten Mittwoch bei Real Madrid (verlor am Dienstagabend 0:2 in Kiew gegen Donetsk). Borussia reist als Gruppensieger nach Spanien, braucht ein Unentschieden, um sicher ins Achtelfinale einzuziehen."