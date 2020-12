Amazon sichert sich Champions-League-Spiele

via www.imago-images.de

Die Spiele der italienischen Teams in der Champions League werden künftig von Amazon übertragen

Das Logistik- und Medien-Unternehmen Amazon hat sich in Italien die Rechte gesichert, um exklusiv die 16 Topspiele der Champions League am Mittwochabend sowie des europäischen Supercups auszustrahlen.

Die Rechte betreffen die nächsten drei Saisons ab 2021/22, teilte Amazon am Freitag mit.

"Wir wissen, dass die italienischen Fans zu den leidenschaftlichsten in Europa zählen. Wir wollen ihnen das Beste anbieten, damit sie fantastische Fußball-Spiele erleben können", so Amazon in einer Pressemitteilung.