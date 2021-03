Österreich für Färöer-Coach schon unter Druck

APA (AFP)

Färöer-Teamchef Håkan Ericson sieht Österreich bereits leicht unter Druck

Färöer-Teamchef Håkan Ericson sieht das Gastspiel in Wien gegen Österreich als "große Herausforderung", die aktuelle Generation der Inselkicker will nun ihre eigene "Geschichte schreiben".

Håkan Ericson hätte gegen einen neuerlichen Sensationssieg der Färöer über die österreichische Nationalmannschaft nichts einzuwenden. Der Teamchef der Inselkicker betonte vor dem WM-Qualifikationsspiel am Sonntag im Wiener Happel-Stadion die Außenseiterrolle seines Teams, spekulierte aber dennoch mit einem Punktgewinn. "Es ist eine große Herausforderung, doch wir werden es versuchen. Wir müssen daran glauben, dass es möglich ist", erklärte der Schwede.

>> Liveticker: Österreich gegen Färöer

Die ÖFB-Auswahl sieht Ericson etwa auf einem Level mit Dänemark und mit leichten Vorteilen im Vergleich mit Schottland. Allerdings seien die Österreicher durch das Unentschieden in Glasgow bereits einigermaßen unter Zugzwang. "Das 2:2 ist ein gutes Ergebnis, aber es macht auch ein bisschen Druck. Sie müssen gegen uns unbedingt gewinnen."

Der 60-Jährige hat positive Erinnerungen an die österreichische Equipe - sein Vater Georg Ericson führte die Schweden als Teamchef dank eines 2:1 im Entscheidungsspiel am 27. November 1973 in Gelsenkirchen gegen Hans Krankl und Co. zur WM 1974.

Färöer-Stürmer Edmundsson: "Jetzt wollen auch wir Geschichte schreiben"

Auch bei den Färöern kommen sentimentale Gefühle auf, wenn es gegen Österreich geht - das 1:0 vom September 1990 ist auf der Inselgruppe im Nordatlantik längst zum Mythos geworden. Stürmer Jóan Símun Edmundsson berichtete von einigen TV-Sendungen über das "Wunder von Landskrona", die im Vorfeld der Österreich-Partie im Färöer-Fernsehen zu sehen seien. "Jetzt wollen auch wir mit unserer Mannschaft Geschichte schreiben", kündigte der Profi von Arminia Bielefeld an.

apa

Mehr dazu

>> Österreich gegen Färöer: "Zählen nur drei Punkte"

>> Geduldspiel gegen Färöer? "Müssen cool bleiben"

>> Hinteregger fehlt Österreich auch gegen Färöer und Dänemark

>> Österreich-Bilanz Färöer: Blamagen und bedeutungslose Siege