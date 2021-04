Flick äußert sich erneut zum Bayern-Zoff

EIBNER/Sascha Walther

Hansi Flicks Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2023

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern hat sich im Vorfeld des Rückspiels im Champions-League-Viertelfinals bei Paris Saint-Germain erneut zum Konflikt mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic geäußert.

"Es geht nicht um Brazzo oder um mich. Natürlich hatten wir in der Vergangenheit die ein oder andere Unstimmigkeit, aber ich mache meinen Job und er seinen. Wir konzentrieren uns darauf, was für den Verein wichtig ist. Da wird immer zu viel hineininterpretiert. Ich bin sehr fokussiert auf meine Mannschaft und den Rest der Saison", sagte Flick am "Sky"-Mikrofon.

Der angebliche Machtkampf hinter den Kulissen des deutschen Rekordmeisters beherrscht seit Wochen die Schlagzeilen. Laut "Bild" ist nach dem PSG-Spiel ein Krisengipfel mit dem designierten Vorstandschef Oliver Kahn geplant.

Ein Abschied Flicks zum Saisonende scheint trotz seines bis 2023 laufenden Vertrags nicht ausgeschlossen - zumal der 56 Jahre alte Erfolgscoach als Wunschlösung des DFB als Nachfolger für Bundestrainer Joachim Löw gilt.

FC Bayern: Hansi Flick hat weiter "Riesenspaß"

Die Freude an seiner Arbeit beim FC Bayern hat Flick laut eigener Aussage trotz der anhaltenden Unruhe noch nicht verloren. "Ich habe ein sehr gutes Team um mich rum. Mit der Mannschaft zu arbeiten, macht Riesenspaß", sagte er.

In Paris setzt Flick auf eine Energieleistung seiner Mannschaft. "Wir müssen A'll In' gehen, im Kopf, im Körper. Das bedeutet aber nicht, dass wir kopflos anrennen, sondern, dass wir klug spielen und gute und mutige Entscheidungen treffen", sagte Flick, der "Optimismus" und "Selbstvertrauen" von seinem Team forderte. "Jede einzelne Faser muss den Sieg wollen", so der Bayern-Coach.

Flick ergänzte: "Es ist wichtig, dass wir im Ballbesitz möglich wenig Fehler machen." Die Defensive der Münchner müsse "Druck auf den Ball und die Passwege bekommen", die Offensive "entschlossener im Abschluss sein".