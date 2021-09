Schweiz-Kapitän Xhaka positiv auf Corona getestet

Graham Wilson via www.imago-images.de

Granit Xhaka steht der Schweiz nicht zur Verfügung

Die Schweiz muss im Fußball-Länderspiel am Mittwochabend (20:45 Uhr/DAZN) gegen Griechenland ohne Kapitän Granit Xhaka auskommen.

Wie der Verband SFV rund 20 Minuten vor dem Debüt des neuen Nationaltrainers Murat Yakin in Basel mitteilte, wurde der Mittelfeldspieler vom FC Arsenal positiv auf das Coronavirus getestet.

"Bei Xhaka wurden am Morgen des Spiels Symptome festgestellt, worauf er umgehend in seinem Zimmer isoliert wurde. Ein Schnelltest fiel negativ aus, der anschließend sicherheitshalber vorgenommene PCR-Test lieferte am Abend ein positives Resultat zutage", erklärte der SFV.

Damit dürfte Xhaka wohl auch beim WM-Qualifikationsspiel gegen Europameister Italien am Sonntag nicht zur Verfügung stehen.

Da die übrigen Nationalspieler allesamt entweder geimpft oder genesen seien, wurden laut Verband keine weiteren Maßnahmen im Kader notwendig. Ein Staff-Mitglied musste sich jedoch in Quarantäne begeben.