"Mieses Eigentor": Shitstorm für den BVB nach Laschet-Retweet

motivio via www.imago-images.de

Laschet-Retweet löst Shitstorm für den BVB aus

Fast unbemerkt neben dem riesigen Wirbel um das neue Cup-Trikot gab es nach dem Champions-League-Auftakt bei Besiktas am Mittwoch einen weiteren Shitstorm für Borussia Dortmund. Dabei im Visier der Fans: die Reaktion des BVB auf einen Tweet von CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet.

Seit Wochen befinden sich CDU/CSU und Kanzlerkandidat Armin Laschet im Umfragentief. Kaum ein Fettnäpfchen ließ der Ministerpräsident von NRW zuletzt aus.

Die SPD mit Konkurrent Olaf Scholz zog deutlich an der Union vorbei und hat vermeintlich beste Chancen, nach der Bundestagswahl am 26. September den neuen Bundeskanzler zu stellen.

Die Gelegenheit, beim Champions-League-Auftakt in dieser Woche bei vielen Millionen Fans der beiden größten deutschen Fußball-Klubs womöglich Punkte im Wahlkampf zu sammeln, ließ sich Laschet (beziehungsweise sein Social-Media-Team) angesichts dieser schwierigen Ausgangssituation im Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel natürlich nicht nehmen.

Laschet-Glückwünsch an den BVB + Retweet = Shitstorm

"Glückwunsch an den BVB und den FC Bayern. Starker Start in der Champions League. Viel Erfolg bei den nächsten Spielen. Und wieder zeigt sich: Das Spiel ist erst beim Schlusspfiff gewonnen", twitterte der 60 Jahre alte Politiker am Mittwochabend, nachdem auch die Dortmunder ihr Königsklassen-Spiel bei Besiktas mit 2:1 siegreich gestaltet hatte.

Dass der BVB Laschets Post umgehend mit den Worten "Vielen Dank, Armin Laschet!" retweete, brachte allerdings viele Fans der Schwarz-Gelben in dem sozialen Netzwerk auf die Palme.

"Hört auf Wahlwerbung zu betreiben", forderte beispielsweise ein User. "Das hätte ich echt nicht von euch gedacht. Bin sehr enttäuscht." Ein anderer Twitterer ätzte: "Wow. Vollkommen inakzeptabel. Wer beim BVB hat das freigegeben?" Dem Revierklub sei mit dem Retweet "ein mieses Eigentor" unterlaufen, kritisierte ein weiterer Fan.

Übrigens: Auch Laschet selbst bekam für seinen Tweet sein Fett weg. Denn die ziemlich plumpe Wahl-Analogie "Das Spiel ist erst beim Schlusspfiff gewonnen" passte weder zum Spielverlauf des BVB-Spiels, noch zu dem beim souveränen 3:0-Erfolg des FC Bayern gegen den FC Barcelona. "Und Schlusspfiff ist am 26.9. und das wird ne Klatsche", konterte ein Twitter-User den CDU-Kandidaten.