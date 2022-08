Schweres ECL-Gruppenlos für Austria Wien

EXPA/THOMAS HAUMER, APA

Hartes Programm für Manfred Schmid und sein Team

Die Austria muss sich in der Conference League starker Konkurrenz stellen. Die Wiener zogen bei der Auslosung am Freitag in Istanbul neben dem aus Topf eins gezogenen Villarreal noch Israels Vizemeister Hapoel Beer-Sheva und Polens Champion Lech Posen als Kontrahenten. Der erste Spieltag ist am 8. September angesetzt, an 3. November wird die Gruppenphase abgeschlossen.

>> Übersicht Gruppe C

Villarreal darf als Favorit auf den Gruppensieg ausgemacht werden. Die Spanier aus der Kleinstadt nahe Valencia qualifizierten sich als Siebenter der abgelaufenen Saison in LaLiga für die Conference-League-Quali. Hajduk Split war dort chancenlos (0:2, 2:4). Im Frühjahr schaffte es die Elf von Unai Emery noch in der Champions League bis ins Halbfinale, wo gegen Liverpool Endstation war. Zuvor hatten sie überraschend den FC Bayern München ausgeschaltet.

Gegen Posen keine gute Erinnerungen

Beer-Sheva beendete die abgelaufenen Saison in Israel als Zweiter hinter Maccabi Haifa. Bekanntester Name in Österreich ist wohl Stürmer Itay Shechter. Der mittlerweile 35-jährige Ex-Teamspieler ist mittlerweile nicht mehr erste Wahl. In die Conference League kämpfte sich Beer-Sheva über Dinamo Minsk, Lugano und Uni Craiova hinweg. Gegen die Rumänen gelang der Aufstieg erst im Elferschießen.

Die jüngste Erinnerung an Lech Posen ist für die Austria eine bittere. Im UEFA-Cup 2008 scheiterten die Violetten auf dem Weg in die Gruppenphase nach einem 2:4 n.V. in Polen. Das Gegentor fiel in der 121. Minute, bei Lech war damals ein gewisser Robert Lewandowski dabei.

Aktuell ist Lech regierender Meister. In der Qualifikation zur Champions League war aber schon in der ersten Runde gegen Karabach Agdam Endstation. In der Conference League hieß der Gegner im Play-off dann Düdelingen. Die vom Niederländer John van den Brom trainierten Polen kamen nach einem 2:0 (h) und 1:1 (a) weiter.

In der Conference League qualifizieren sich die Top zwei für den Einzug ins Sechzehntelfinale.

apa