Kroatien-Trainer fordert mehr Respekt

IMAGO/Igor Kralj/PIXSELL

Zlatko Dalic hält Herdmans Aussage bei der Fußball-WM für respektlos

Kroatiens Fußball-Nationaltrainer Zlatko Dalic hat nach der Kampfansage seines kanadischen Amtskollegen John Herdman Respekt für sein Team gefordert.

Die kroatische Mannschaft verdiene diesen "von allen", betonte der 56-Jährige vor dem Aufeinandertreffen im zweiten WM-Gruppenspiel am Sonntag (17.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV): "Wir respektieren jeden, also erwarten wir auch von unseren Gegnern, dass sie uns respektieren."

Die Worte des kanadischen Coaches seien "kein Zeichen von Respekt", sagte Dalic und ergänzte: "Wir sind Vizeweltmeister."

Jedoch konzentriere er sich nicht auf die Aussagen anderer und kommentiere diese auch nicht. Ex-Bundesliga-Profi Ivan Perisic hatte der Antwort seines Trainers wenig hinzuzufügen: "Ich kann das Spiel kaum erwarten."

Nach der Auftaktniederlage des kanadischen Teams gegen Belgien (0:1) hatte Trainer Herdman am vergangenen Mittwoch in einer Ansprache an seine Mannschaft gesagt: "We are going to f*** Croatia" (Wir werden Kroatien f*****).

Im ersten WM-Spiel war Kroatien um Superstar Luka Modric in der Gruppe F nicht über ein ernüchterndes 0:0 gegen Marokko hinausgekommen. Gegen Kanada müsse sich die Mannschaft nun "mehr beweisen", sagte Perisic, der dann in Alphonso Davies auf seinen ehemaligen Bayern-Teamkollegen trifft.