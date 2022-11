Kane-Verletzung sorgt für Diskussionen

IMAGO/Kieran McManus/Shutterstock

Harry Kane hatte sich am ersten Spieltag gegen den Iran verletzt

Harry Kane: Viele Experten wünschen sich vor dem Gruppenfinale gegen Wales eine Pause für den Stürmerstar. Doch der Kapitän ist auf Rekordjagd.

Das Lob und die netten Ratschläge für Harry Kane passen in diesen Tagen nicht so recht zusammen. Zum einen schwärmen die englischen Experten von ihrem Kapitän, zum anderen würden viele Fachleute den Ausnahmestürmer bei der "Battle of Britain" gegen Wales zu gerne auf der Bank sehen.

"Ich würde Harry Kane schonen", schrieb etwa Wayne Rooney vor der brisanten Partie am Dienstag (20:00 Uhr MEZ/Magenta TV) in der Times. Wenn es Möglichkeiten gebe, den Ausnahmestürmer "zu schützen", dann sollte Gareth Southgate sie auch nutzen, ergänzte Englands Rekordtorschütze - und steht mit dieser Meinung nicht allein.

Kane bei Fußball-WM bisher nicht in Topform

Der Vize-Europameister ist zwar noch nicht sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Doch angesichts der komfortablen Ausgangslage, scheint das Inselduell mit Gareth Bale und Co. eine gute Gelegenheit für personelle Wechsel.

Selbst eine Niederlage mit drei Toren reicht dem WM-Dritten sicher zum Weiterkommen.

"Vielleicht ist es an der Zeit, ihn für die K.o.-Runde fit zu machen", sagte Ex-Nationalspieler Alan Shearer über Kane.

Der 29-Jährige von den Tottenham Hotspur hatte beim 6:2-Auftaktsieg gegen den Iran eine Knöchelverletzung erlitten. Und überhaupt: Kane kommt bei dieser WM bislang noch nicht richtig in Fahrt.

Keine Zweifel an der Wichtigkeit von Kane für England

Gelangen ihm vor vier Jahren in Russland noch fünf Treffern in den ersten beiden Vorrundenspielen, steht er in Katar nun noch ohne eigenes Tor da. Seinen Titel als WM-Torschützenkönig von 2018 erfolgreich zu verteidigen, dürfte äußerst schwierig werden. Auch beim 0:0 gegen die USA blieb er zuletzt blass.

Ernsthafte Zweifel an Kane bestehen allerdings nicht. "Er ist unser wichtigster Spieler", sagte etwa Rooney. Und Shearer bekräftigte: "Wir wissen, welche Rolle Harry für die englische Mannschaft spielt, auch wenn er selbst keine Tore schießt."

Und häufig trifft er doch selbst. 51 Tore und 16 Assists verbuchte Kane in 77 Länderspielen. Nur noch zwei Treffer fehlen, um mit Rooney als Rekordschütze gleichzuziehen. Southgate dürfte sich einen Wechsel gut überlegen.