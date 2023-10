ÖFB-U17 vor Aufstieg in in EM-Quali-Eliterunde

GEPA pictures/ Walter Luger

Erfolg für Martin Scherb und die ÖFB-Auswahl

Österreichs U17-Nationalteam steht auf dem Weg zur EM 2024 vor dem Einzug in die nächste Qualifikationsphase, die Eliterunde.

Die Truppe von Coach Martin Scherb gewann am Samstag in Georgien gegen Litauen durch ein Tor von Adrian Riegel (91.) mit 1:0, feierte damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel und benötigt nun am Dienstag gegen Dänemark ein Remis zum Aufstieg. Die U17-EM findet im kommenden Jahr auf Zypern statt.

apa